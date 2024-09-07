Суббота в Коми будет тёплой и ветренной

В Коми поднимется северо-западный ветер. Всё ещё сохраняется тёплая и сухая погода. Прогноз сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

7 сентября 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. Ожидается западный и северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, на севере региона он будет немного сильнее: 7-12 метров в секунду. На северо-востоке Коми порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью может опустится +8…+13 градусов, местами до +1…+6°С. Днём температурные значение поднимутся до +19...+24 °С, на северо-востоке это значение будет +13…+18 градусов. Также в отдельных районах утром и в ночное время будет туман. Выпадение осадков ожидается лишь на северо-востоке Республики.