В Коми отремонтировали дорогу Койдин – Ком

В Коми завершили один из крупнейших ремонтов в сфере дорожного хозяйства. Речь идет о дороге Койдин – Кузьель – Усть-Воктым – Ком, сообщил руководитель республики Владимир Уйба.

После проведения оценки комиссии и отсутствия значительных замечаний, проект будет официально принят. Об этом Владимир Уйба рассказал в своих социальных сетях. После утверждения рабочих и приёмочных актов объект будет признан завершенным.