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В Коми отремонтировали дорогу Койдин – Ком

В Коми отремонтировали дорогу Койдин – КомФото из ТГ-канала Владимира Уйбы

В Коми завершили один из крупнейших ремонтов в сфере дорожного хозяйства. Речь идет о дороге Койдин – Кузьель – Усть-Воктым – Ком, сообщил руководитель республики Владимир Уйба.

После проведения оценки комиссии и отсутствия значительных замечаний, проект будет официально принят. Об этом Владимир Уйба рассказал в своих социальных сетях. После утверждения рабочих и приёмочных актов объект будет признан завершенным.

"Таким образом, мы повышаем уровень безопасности на дорогах и улучшаем транспортное сообщение в Коми", — отметил Владимир Уйба.

Работы проведены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, в столице Республики Коми установили еще один двухфазный светофор на опасном перекрестке.

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