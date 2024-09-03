В Коми отремонтировали дорогу Койдин – Ком
- 23:20 3 сентября
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- Инесса Богатая
Фото из ТГ-канала Владимира Уйбы
В Коми завершили один из крупнейших ремонтов в сфере дорожного хозяйства. Речь идет о дороге Койдин – Кузьель – Усть-Воктым – Ком, сообщил руководитель республики Владимир Уйба.
После проведения оценки комиссии и отсутствия значительных замечаний, проект будет официально принят. Об этом Владимир Уйба рассказал в своих социальных сетях. После утверждения рабочих и приёмочных актов объект будет признан завершенным.
"Таким образом, мы повышаем уровень безопасности на дорогах и улучшаем транспортное сообщение в Коми", — отметил Владимир Уйба.
Работы проведены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Напомним, в столице Республики Коми установили еще один двухфазный светофор на опасном перекрестке.