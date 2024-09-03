В Сыктывкаре установили светофор на опасном перекрестке
- 16:00 3 сентября
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- Инесса Богатая
В столице Республики Коми установили новый светофор. Теперь движение на перекрестке улиц Маркова и Колхозной регулируется.
Светофор работает в двухфазном режиме: сначала едет транспорт с улицы Маркова, потом с Колхозной; пока этого хватает.
Отметим, что по улице Колхозной впервые организовано маршрутное автобусное движение, что делает регулировку движения необходимой для безопасности всех участников дорожного движения.
Напомним, что в Сыктывкаре первый этап реконструкции путепровода должен быть завершен к ноябрю этого года. Второй этап обойдется столице Коми почти в 202 миллиона рублей и включает установку барьеров и перил, освещение, укладку асфальта, оборудование парковок и остановок. Работы по реконструкции должны завершиться в 2025 году.