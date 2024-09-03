В Сыктывкаре установили светофор на опасном перекрестке

Фото из архива

В столице Республики Коми установили новый светофор. Теперь движение на перекрестке улиц Маркова и Колхозной регулируется. Светофор работает в двухфазном режиме: сначала едет транспорт с улицы Маркова, потом с Колхозной; пока этого хватает.

Отметим, что по улице Колхозной впервые организовано маршрутное автобусное движение, что делает регулировку движения необходимой для безопасности всех участников дорожного движения.