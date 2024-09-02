В Сыктывкаре второй этап реконструкции путепровода будет стоить почти 202 миллиона рублей

В Сыктывкаре первый этап реконструкции путепровода должен завершиться уже к ноябрю текущего года. Второй этап обойдется столице Коми почти в 202 миллиона рублей.

На портале госзакупок уже завершился аукцион по поиску подрядной организации для выполнения второго этапа реконструкции путепровода через железнодорожные пути на подъезде к микрорайону Верхнему Чову. Начальная цена составляла 201,9 миллиона рублей. Победителем стал единственный участник с такой же суммой заявки. Название компании пока неизвестно — информация будет доступна после подписания контракта.