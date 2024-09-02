В Сыктывкаре второй этап реконструкции путепровода будет стоить почти 202 миллиона рублей
- 01:00 3 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре первый этап реконструкции путепровода должен завершиться уже к ноябрю текущего года. Второй этап обойдется столице Коми почти в 202 миллиона рублей.
На портале госзакупок уже завершился аукцион по поиску подрядной организации для выполнения второго этапа реконструкции путепровода через железнодорожные пути на подъезде к микрорайону Верхнему Чову. Начальная цена составляла 201,9 миллиона рублей. Победителем стал единственный участник с такой же суммой заявки. Название компании пока неизвестно — информация будет доступна после подписания контракта.
На втором этапе строительства запланированы установка барьеров и перил, проведение освещения, укладка асфальта, оборудование парковок и остановок.
Подрядчик должен завершить работы в 2025 году: строительно-монтажные работы — к 31 июля, подготовку объекта к сдаче — к 30 сентября.