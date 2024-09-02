В Коми почти треть сотрудников зарабатывают больше среднего уровня по стране

Согласно исследованию РИА «Новости», почти треть сотрудников в республике зарабатывают больше среднего уровня по стране. Ранее количество специалистов с высокими доходами было больше.

Эксперты утверждают, что с 2023 года на российском рынке труда наблюдался дефицит кадров, что усилило конкуренцию между работодателями и способствовало заметному увеличению зарплат.