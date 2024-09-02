В Коми почти треть сотрудников зарабатывают больше среднего уровня по стране
- 23:20 2 сентября
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- Инесса Богатая
Согласно исследованию РИА «Новости», почти треть сотрудников в республике зарабатывают больше среднего уровня по стране. Ранее количество специалистов с высокими доходами было больше.
Эксперты утверждают, что с 2023 года на российском рынке труда наблюдался дефицит кадров, что усилило конкуренцию между работодателями и способствовало заметному увеличению зарплат.
Средний заработок по стране в 2023 году вырос на 14, 5%, достигнув 74, 8 тысячи рублей, а во втором квартале 2024 года он составил уже 86, 5 тысячи рублей.
Для анализа распределения зарплат в регионах, специалисты РИА «Новости» составили третий ежегодный рейтинг регионов с высокими зарплатами. В исследовании оценивалась доля работников, получающих зарплаты выше среднероссийской с учетом региональных ценовых различий.
По итогам исследования, 32% сотрудников получают более одной средней зарплаты по стране, причём в 20 регионах показатели превышают среднероссийские.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65, 8% работников имеют зарплату выше средней по стране. Вторую позицию занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, с 54, 2% работников с высокими доходами. Третье место занимает Магаданская область с показателем 53, 3%. Далее следуют Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ с 52, 3% и 51, 8% соответственно. В первой десятке также оказались Москва (45, 7%), Сахалинская область (45, 4%), Санкт-Петербург (44, 1%), Республика Саха (Якутия) (41, 7%) и Иркутская область (39, 3%).
Республика Коми заняла 20-е место в рейтинге. В республике 32% работников получают больше средней зарплаты по стране, а 9, 3% сотрудников зарабатывают вдвое больше среднего значения по стране.
В предыдущих рейтингах Коми также входила в топ-20 регионов по уровню зарплат, но её позиции были выше. В 2022 году Коми занимала 17-е место с долей 34, 6%, а в 2023 году — 16-е с долей 36%. Количество «высокодоходных» работников также было больше — 10% и 11, 8% соответственно.