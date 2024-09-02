Куриный бульон будет прозрачнее слезы: вот что добавьте при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован

freepik.com

Никакие специи не понадобятся Не всем хозяйкам удаётся приготовить аппетитный куриный бульон, который бы радовал глаз прозрачным и золотистым цветом. Часто он получается мутным и не отличается насыщенным вкусом. Есть несколько важных нюансов, соблюдая которые вы сможете получить действительно вкусную основу для супов и других блюд.

Автор Дзен-канала «Кухня наизнанку» советует обратить внимание на несколько ключевых моментов. В первую очередь, постарайтесь выбрать качественную курицу. В идеале лучше всего готовить бульон из домашней птицы. Магазинную курицу замочите в холодной воде на 30 минут перед приготовлением.

Следующий шаг — это подготовка поджарки. Для этого крупными кусками нарежьте луковицу, морковь и стебель сельдерея. Обжарьте овощи на сухой сковороде до тех пор, пока они слегка не подгорят. Так вы раскроете аромат овощей, который добавит в бульон дополнительные нотки вкуса.

В кастрюле залейте холодной водой курицу и обжаренные овощи. Как только вода закипит, снимите пену.

Варите курицу на медленном огне. Крышкой кастрюлю не закрывайте. Сильное кипение может привести к помутнению бульона.