Росгвардейцы Коми стали серебряными призерами чемпионата СЗФО по мини-футболу

Фото Росгвардии по Коми

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по мини-футболу, который собрал 56 спортсменов ведомства, выступающих в составе восьми команд от региональных управлений округа. Соревнования проходили в атмосфере острого спортивного соперничества и показали высокий уровень подготовки всех участников.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, в групповом этапе команда из Республики Коми проявила достойную игру. В своих первых матчах они одержали победу над командой из Великого Новгорода со счетом 2:1 и также выиграли у сборной Санкт-Петербурга с таким же результатом 2:1. Однако в третьем матче группового этапа команда из Коми уступила калининградцам со счетом 1:5. Несмотря на это, сборная Коми сумела занять второе место в группе и квалифицироваться в полуфинал.

В полуфинальной стадии соревнований команда Росгвардии по Республике Коми встретилась с соперниками из Архангельска. Эта встреча завершилась уверенной победой для команды из Коми со счетом 3:1, что позволило им выйти в финал турнира.

В решающем матче финала, который состоялся в напряженной борьбе, команда Коми встретилась с представителями Калининграда. Финальный матч был наполнен драматургией, и, несмотря на упорное сопротивление, команда из Коми уступила калининградцам со счетом 1:2. Гол, забитый за четыре минуты до окончания игры, стал решающим в этом поединке.

По итогам турнира, первое место заняла команда из Калининграда, "серебро" досталось футболистам из Республики Коми, а третье место в турнире заняли спортсмены из Архангельской области. Особое внимание было уделено индивидуальным достижениям, и лучшим вратарем турнира был признан майор полиции Денис Раманович из команды Коми.