Синоптики рассказали о погоде в Коми в последний день лета

Похолодание ждёт жителей Коми. Ночью и утром Республику накроет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.

31 августа 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. Ожидается юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опустится ноля градусов, местами до +5°С. Днём температурные значение поднимутся до +16...+21 °С, на востоке это значение будет +9…+14 градусов. Также в регионе местами утром и в ночное время будет туманно.