Синоптики рассказали о погоде в Коми в последний день лета
- 06:30 31 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Похолодание ждёт жителей Коми. Ночью и утром Республику накроет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.
31 августа 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. Ожидается юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опустится ноля градусов, местами до +5°С. Днём температурные значение поднимутся до +16...+21 °С, на востоке это значение будет +9…+14 градусов. Также в регионе местами утром и в ночное время будет туманно.
В Сыктывкаре в последний день лета синоптики прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура будет +18…+20°C. Ожидается переменный ветер скоростью 1-5 метров в секунду. В Ухте также слабый ветер, переменная облачность и +16...+18 °C.