В Коми за минувшую неделю из России выдворили двоих мигрантов из Узбекистана

В течение прошлой недели сотрудники МВД Коми привлекли к ответственности девятерых иностранных граждан за административные правонарушения в области миграции. Отмечается, что в четырех случаях, уроженцы других стран находились на территории РФ незаконно.

Например, в Эжвинском районе обнаружили гражданку Армении, у которой не было никаких документов, подтверждающих законность пребывания. Похожие случаи обнаружены в Ухте, Воркуте, где выявлены граждане Казахстана и Узбекистана.