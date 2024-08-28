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В Коми за минувшую неделю из России выдворили двоих мигрантов из Узбекистана

В Коми за минувшую неделю из России выдворили двоих мигрантов из Узбекистана Фото из архива

В течение прошлой недели сотрудники МВД Коми привлекли к ответственности девятерых иностранных граждан за административные правонарушения в области миграции. Отмечается, что в четырех случаях, уроженцы других стран находились на территории РФ незаконно.

Например, в Эжвинском районе обнаружили гражданку Армении, у которой не было никаких документов, подтверждающих законность пребывания. Похожие случаи обнаружены в Ухте, Воркуте, где выявлены граждане Казахстана и Узбекистана.

Добавим, что за минувшую неделю выдворили двоих гражданин Узбекистана. Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 86 иностранцев, а депортации — всего семь.

Также напомним, что сотрудники МВД по Коми лишили гражданства России пятерых мигрантов. Все они нарушили закон и получили за это серьезный уголовный срок.

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