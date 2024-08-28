Глава Коми проверил, как продвигается строительство новой школы в Ижемском районе
- 14:30 28 августа
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- Инесса Богатая
Глава Коми сегодня находится с рабочим визитом в Ижемском районе. Владимир Уйба проверил, как идет строительство школы на 600 учеников.
По его словам, ситуация на объекте стабильная: трудятся более 120 человек, и планируется увеличить их число. Конструктивная часть проекта выполнена на 90%, внешние сети готовы более чем на 60%, внутренние сети - на 40%, штукатурные работы завершены, и сейчас идет отделка панелями.
Согласно данным губернатора региона, работы по благоустройству выполнены на 32%. Ожидается, что объект будет сдан до конца 2024 года.
Глава Коми также сообщил, что снова приехать на осмотр объекта планирует в октябре.
Напомним, в Республики Коми все школы готовы к новому учебному году. Образовательные учреждения успешно прошли приемку.