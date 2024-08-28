Глава Коми проверил, как продвигается строительство новой школы в Ижемском районе

Глава Коми сегодня находится с рабочим визитом в Ижемском районе. Владимир Уйба проверил, как идет строительство школы на 600 учеников.

По его словам, ситуация на объекте стабильная: трудятся более 120 человек, и планируется увеличить их число. Конструктивная часть проекта выполнена на 90%, внешние сети готовы более чем на 60%, внутренние сети - на 40%, штукатурные работы завершены, и сейчас идет отделка панелями.