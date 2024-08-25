В Сыктывкаре благоустроят территорию возле поликлиники на улице Ленина
- 20:45 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Возле одной из поликлиник в Сыктывкаре благоустроят прилегающую территорию. Об этом пишет Комиинформ.
Облагородят территорию возле Сыктывкарской городской поликлиники №3 на улице Ленина, 75А. Сайт госзакупок опубликовал результаты аукциона на ремонт и замену асфальта вокруг поликлиники. Начальная стоимость работ была 1,15 миллиона рублей. Единственная участвующая организация предложила сделать работы за эту сумму и стала победителем. Название подрядчика пока не сообщается.
Согласно техдокументации, подрядчик должен завершить работы за 14 дней после подписания контракта. За это время необходимо заасфальтировать 249 квадратных метров территории, включая щебеночное основание и выравнивающие слои. Также нужно подготовить участок в 20,7 кв. метров, убрать там пень и подготовить место для нового покрытия.