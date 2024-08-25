В Сыктывкаре благоустроят территорию возле поликлиники на улице Ленина

Возле одной из поликлиник в Сыктывкаре благоустроят прилегающую территорию. Об этом пишет Комиинформ.

Облагородят территорию возле Сыктывкарской городской поликлиники №3 на улице Ленина, 75А. Сайт госзакупок опубликовал результаты аукциона на ремонт и замену асфальта вокруг поликлиники. Начальная стоимость работ была 1,15 миллиона рублей. Единственная участвующая организация предложила сделать работы за эту сумму и стала победителем. Название подрядчика пока не сообщается.