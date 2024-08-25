В Коми неопытный водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Фото УГИБДД по Коми

Под Сосногорском в лобовом столкновении пострадали три женщины. Подробности аварии сообщает УГИБДД региона. 24 августа 2024 года около трёх часов дня на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло серьёзное ДТП. Женщина 1995 года рождения за рулём Honda Accord ехала в направление Печоры со стороны Сосногорска. На 370 километре дороги она выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Largus.

В результате столкновения пострадали три пассажирки «Лады». Женщина 1958 года рождения получила сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытый перелом голени. Её госпитализировали. Другую пострадавшую 1972 года рождения увезли в больницу с ушибленной раной затылка, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом рёбер. Ещё одной пассажирке Largus 1956 года рождения диагностировали ушиб грудной клетки. Госпитализация ей не потребовалась.