В Москве мужчина выбросил из окна мать с ребенком
- 17:30 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Москве мужчина выбросил из окна женщину и ребенка. После он долго стоял на окне без одежды. Об этом пишет ТАСС.
На юго-востоке Москвы 25 августа около дома на улице Красноказарменная нашли тела женщины и ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Муж выбросил из окна 16-ого этажа супругу и годовалого ребёнка.
Москвич 1985 года рождения, предварительно, находился в неадекватном состоянии. Подозреваемый в совершении преступления после происшествия заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Им оказался экс-сотрудник Центробанка. С 36-летней погибшей супругой они находились в браке около трёх лет, пишет SHOT.