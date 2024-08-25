В Москве мужчина выбросил из окна мать с ребенком

В Москве мужчина выбросил из окна женщину и ребенка. После он долго стоял на окне без одежды. Об этом пишет ТАСС.

На юго-востоке Москвы 25 августа около дома на улице Красноказарменная нашли тела женщины и ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Муж выбросил из окна 16-ого этажа супругу и годовалого ребёнка.