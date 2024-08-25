В Коми сохраняется тёплая погода
- 21:45 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми ждёт туман и дождливый день. Но сохраняется тёплая погода. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
26 августа 2024 года в Коми ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днём преимущественно без осадков. В течение суток прогнозируется переменная облачность. Ожидается западный ветер 2-7 метров в секунду, днём местами он усилится до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 градусов, местами до +2°С. Днём температурные значение поднимутся до +20...+25 °С, что на пару градусов выше предыдущих дней.
В Сыктывкаре 26 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура будет +22…+24°C. Ожидается западный ветер с переходом на юго-западный скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью в Ухте, Вуктыле, Троицко-Печорске, Усинске и Печоре пройдёт кратковременный дождь.