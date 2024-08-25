В Сыктывкаре продолжают ремонтировать дороги
- 01:00 26 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре за лето отремонтировали 4 улицы. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».
В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. Еженедельно «Дорожное хозяйство» делится результатами проделанной работы.
На 23 августа 2024 года полностью готова автодорога Сыктывкар – Эжвинский район (участок от улицы Малышева до Петрозаводской). Также на 100% выполнены работы на улице Морозова – подъезд к автовокзалу, подъезд к кладбищу в Верхнем Чове и улица Ломоносова от Трудовой до Кузнечной.
Ремонт продолжается на улице Крутая. Там за неделю готовность выросла на 10 процентов. На 40 процентов сейчас готова Первомайская улица от Куратова до Красноармейской. Также продолжают делать дорогу на улице Коммунистической от Октябрьского проспекта до улицы Морозова.