В Сыктывкаре продолжают ремонтировать дороги

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре за лето отремонтировали 4 улицы. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство». В столице Коми продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. Еженедельно «Дорожное хозяйство» делится результатами проделанной работы.

На 23 августа 2024 года полностью готова автодорога Сыктывкар – Эжвинский район (участок от улицы Малышева до Петрозаводской). Также на 100% выполнены работы на улице Морозова – подъезд к автовокзалу, подъезд к кладбищу в Верхнем Чове и улица Ломоносова от Трудовой до Кузнечной.