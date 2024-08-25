В Коми грузовой вагон сошёл с рельсов
- 11:45 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Из-за схода с рельсов поезда в Сосногорске многие рейсы стали задерживаться. Об этом пишет БНК.
24 августа в Сосногорске произошел сход вагона грузового поезда с рельсов. Это привело к нарушению графика движения пассажирских составов. Северо-Западная транспортная прокуратура оперативно отреагировала на происшествие, организовав тщательную проверку.
Инцидент касался схода колесных пар полувагона одного из составов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, и никакие грузы не были утрачены. Информация о происшествии быстро разлетелась в социальных сетях. Жители Коми сообщали о значительной задержке поезда, курсирующего по маршруту Воркута — Москва. Состав был вынужден простоять более двух часов.