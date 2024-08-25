В Коми грузовой вагон сошёл с рельсов

24 августа в Сосногорске произошел сход вагона грузового поезда с рельсов. Это привело к нарушению графика движения пассажирских составов. Северо-Западная транспортная прокуратура оперативно отреагировала на происшествие, организовав тщательную проверку.

Инцидент касался схода колесных пар полувагона одного из составов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, и никакие грузы не были утрачены. Информация о происшествии быстро разлетелась в социальных сетях. Жители Коми сообщали о значительной задержке поезда, курсирующего по маршруту Воркута — Москва. Состав был вынужден простоять более двух часов.