В Коми продолжается газификация посёлков и деревень
- 10:45 25 августа
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- Анастасия Амелькина
В поселке Седкыркещ успешно завершились масштабные работы по строительству разветвленной газораспределительной сети. Об этом сообщает администрация главы Коми.
Этот значительный шаг в развитии инфраструктуры региона открывает новые возможности для улучшения качества жизни местных жителей. Теперь более 170 домовладений получат долгожданную возможность подключиться к природному газу. Это означает, что удобство и комфорт станут доступны ещё большему числу семей, которые смогут использовать газ для отопления, приготовления пищи и других бытовых нужд.
Кроме того, важным достижением стало то, что местная котельная также переходит на газовое топливо. Это существенно повысит её эффективность и экологичность, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшая экологическую обстановку в поселке.
Протяжённость новой газораспределительной сети составила впечатляющие 9,3 км. Это сложное инженерное сооружение требует значительных усилий и ресурсов, чтобы обеспечить надёжное и безопасное снабжение газом всех подключенных объектов.