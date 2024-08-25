В Коми продолжается газификация посёлков и деревень

В поселке Седкыркещ успешно завершились масштабные работы по строительству разветвленной газораспределительной сети. Об этом сообщает администрация главы Коми.

Этот значительный шаг в развитии инфраструктуры региона открывает новые возможности для улучшения качества жизни местных жителей. Теперь более 170 домовладений получат долгожданную возможность подключиться к природному газу. Это означает, что удобство и комфорт станут доступны ещё большему числу семей, которые смогут использовать газ для отопления, приготовления пищи и других бытовых нужд.