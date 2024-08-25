В Коми 14 раз прошёл фестиваль "Сосногорье"

В Усть-Ухте прошёл традиционный фестиваль «Сосногорье». Журналист «Про Города» узнал, как прошёл праздник и что там было.

24 августа село Усть-Ухта отметило своё 225-летие. В честь этого знаменательного события был организован XIV фестиваль «Сосногорье», который собрал множество гостей со всех уголков Республики Коми.