В Коми 14 раз прошёл фестиваль "Сосногорье"
- 09:00 25 августа
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Усть-Ухте прошёл традиционный фестиваль «Сосногорье». Журналист «Про Города» узнал, как прошёл праздник и что там было.
24 августа село Усть-Ухта отметило своё 225-летие. В честь этого знаменательного события был организован XIV фестиваль «Сосногорье», который собрал множество гостей со всех уголков Республики Коми.
С часу дня до семи вечера жители и гости района веселились возле местного социокультурного центра. В рамках фестиваля для гостей были проведены мастер-классы, национальные игры, праздничный концерт и, конечно же, традиционная большая шаньга.
Также сосногорцы смогли насладиться фаер-шоу. На сцене выступали коллективы с разных уголков нашей Республики, в том числе и из самой столицы Коми.