Волонтёры Коми очистили 60 кубометров несанкционированной свалки
- 08:45 25 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в сосновом лесу. Об этом сообщает Минприроды региона.
23 августа 2024 года состоялась акция по очистке несанкционированной свалки. Мероприятие прошло неподалеку от поселка Пычим.
Объем свалки составил 260 кубометров. В ходе этого мероприятия волонтеры, сотрудники Минприроды Коми и Сыктывдинского лесничества при безвозмездной поддержке ООО «Региональный оператор Севера» расчистили 60 кубометров отходов.
«Я пришла сюда сегодня, так как это мог долг – сохранять и защищать лес. Около поселка Пычим грандиозная свалка рядом с чистым бором. Я постоянно тут хожу, убираю мелкий мусор. А тут решила принять участие в большой акции, ведь это наш лес, наша Родина, нас дом», – поделилась волонтер Наталья Григорьева.
В этом году в лесных массивах уже ликвидировали 23 несанкционированные свалки. Еще 10 – находятся в процессе уборки.