Волонтёры Коми очистили 60 кубометров несанкционированной свалки

«Я пришла сюда сегодня, так как это мог долг – сохранять и защищать лес. Около поселка Пычим грандиозная свалка рядом с чистым бором. Я постоянно тут хожу, убираю мелкий мусор. А тут решила принять участие в большой акции, ведь это наш лес, наша Родина, нас дом», – поделилась волонтер Наталья Григорьева.