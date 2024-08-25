Житель Коми хотел купить морской контейнер и попал на мошенников
- 08:30 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Житель Усть-Вымского района отдал мошенникам около ста тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.
В дежурную часть ОМВД России по Усть-Вымскому району обратился 35-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег при покупке товара через один из популярных сайтов. По словам мужчины, он искал блок-контейнер в виде бытовки. Нашел подходящее объявление и связался с продавцом, который предложил ему бывший в употреблении морской контейнер по разумной цене. Незнакомец также отметил, что для бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от общей стоимости, якобы для оплаты зарплат перевозчиков. Продавец выслал договор на 46 тысяч рублей через мессенджер. Мужчина перевел указанную сумму.
Через некоторое время с ним связался другой "менеджер", который потребовал оставшуюся сумму для страхования груза перед его отправкой. Потерпевший выполнил все условия и оплатил оставшуюся часть. Плановая дата доставки была назначена. Тем не менее, заказ не поступил вовремя, и выяснить причину задержки оказалось невозможно, так как все контакты были заблокированы.
Общая сумма понесенных потерь составила 92 тысячи рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.