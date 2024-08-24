В Сыктывкаре завершается благоустройство двух территорий

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре продолжается благоустройство площадей. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин. В Краснозатонском продолжается благоустройство площади Чепыгина. Площадь и Аллею ветеранов ремонтируют благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На сегодня подрядчиком ведутся работы по обустройству пешеходных зон. По итогу здесь будет обустроена территория с малыми архитектурными формами, цветником и детской площадкой. Помимо этого, в рамках исполнения «депутатских наказов» прорабатывается вопрос установки сцены на территории площади.

Здесь будут проводиться праздники, культурные мероприятия и семейные фестивали. Особое внимание уделено комфортному отдыху для людей всех возрастов: скамейки, тенистые аллеи и фонари, освещающие путь в вечернее время, создадут уютную атмосферу.

Проект благоустройства также включает в себя установку новых флагштоков и информационных стендов, где будут отображены исторические сведения о героях и событиях, связанных с Краснозатонским. Это позволить горожанам и гостям города не только наслаждаться прогулками, но и обогащаться знаниями о прошлом.

Также заканчивается благоустройство площадки перед Дворцом творчества детей и учащейся молодёжи по улице Орджоникидзе. На сегодня подрядчик уложил большую часть брусчатки, ведёт асфальтирование дорожек. На очереди – установка скамеек, урн и освещения.