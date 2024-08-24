В Сыктывкаре завершается благоустройство двух территорий
- 19:00 24 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре продолжается благоустройство площадей. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин.
В Краснозатонском продолжается благоустройство площади Чепыгина. Площадь и Аллею ветеранов ремонтируют благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
На сегодня подрядчиком ведутся работы по обустройству пешеходных зон. По итогу здесь будет обустроена территория с малыми архитектурными формами, цветником и детской площадкой. Помимо этого, в рамках исполнения «депутатских наказов» прорабатывается вопрос установки сцены на территории площади.
Здесь будут проводиться праздники, культурные мероприятия и семейные фестивали. Особое внимание уделено комфортному отдыху для людей всех возрастов: скамейки, тенистые аллеи и фонари, освещающие путь в вечернее время, создадут уютную атмосферу.
Проект благоустройства также включает в себя установку новых флагштоков и информационных стендов, где будут отображены исторические сведения о героях и событиях, связанных с Краснозатонским. Это позволить горожанам и гостям города не только наслаждаться прогулками, но и обогащаться знаниями о прошлом.
Также заканчивается благоустройство площадки перед Дворцом творчества детей и учащейся молодёжи по улице Орджоникидзе. На сегодня подрядчик уложил большую часть брусчатки, ведёт асфальтирование дорожек. На очереди – установка скамеек, урн и освещения.
Кроме этих работ, также планируется озеленение территории. Рядом с размещёнными малыми архитектурными формами будут высажены декоративные кустарники и цветочные клумбы. Таким образом, территория перед Дворцом творчества станет уютным и привлекательным местом для отдыха и прогулок.