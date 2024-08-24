В Коми появились вагоны-дома на шасси для ожидания вертолётов

Фото администрации Главы Республики Коми

В Ижме появилось новое место ожидания для пассажиров перед вылетом вертолётов. Об этом сообщает администрация главы Коми. Процесс ожидания и посадки пассажиров станет значительно комфортнее, благодаря этой современной инфраструктуре. Новый мобильный комплекс оснащён всеми необходимыми удобствами для создания максимально комфортных условий пребывания. Внутри вагонов находятся удобные сиденья, просторные багажные отделения и уютные зоны отдыха, что позволит пассажирам скоротать время в ожидании вылета с удобствами и в тепле.

Кроме того, наличие электро- и теплоснабжения обеспечит бесперебойное функционирование комплекса в любых погодных условиях. Это особенно важно для нашего региона с суровым климатом, где температурные колебания могут быть значительными. Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну, пассажиры смогут наслаждаться комфортом и безопасностью, даже в самых суровых зимних условиях.