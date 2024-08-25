Жителей Коми ждут дожди и грозы
- 06:30 25 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми пройдут грозы. При этом температурные значения становятся выше. Об этом сообщает ЦГМС региона.
25 августа 2024 года в Коми ночью местами пройдёт небольшой дождь, также он будет днём на юге региона. Ожидается южный ветер с переходом на западный скоростью 4-9 метров в секунду, а во время гроз порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха на востоке и севере ночью будет +3 градуса. Днем в Республике будет от +18 до +23°C.
В Сыктывкаре 25 августа синоптики прогнозируют кратковременный дождь в дневное время. Ночью будет несильный ветер 1-3 метра в секунду, осадков не ожидается. Днем ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Температура будет +21…+23°C. В Ухте, Троицко-Печорске и Усть-Цильме пройдут грозы. Печорцев, вуктыльцев и усинцев ждёт дождливая погода.