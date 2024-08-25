Жителей Коми ждут дожди и грозы

В Коми пройдут грозы. При этом температурные значения становятся выше. Об этом сообщает ЦГМС региона.

25 августа 2024 года в Коми ночью местами пройдёт небольшой дождь, также он будет днём на юге региона. Ожидается южный ветер с переходом на западный скоростью 4-9 метров в секунду, а во время гроз порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха на востоке и севере ночью будет +3 градуса. Днем в Республике будет от +18 до +23°C.