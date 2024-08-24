Синоптики рассказали о погоде в Коми 25 августа

В Коми вновь начинаются дожди. При этом становится более тепло. Об этом сообщает ЦГМС региона.

25 августа 2024 года в Коми ночью местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть южный ветер с переходом на западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, а во время непогоды порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +3 до +14 градусов, днем от +18 до +23°C.