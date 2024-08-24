Синоптики рассказали о погоде в Коми 25 августа
- 20:15 24 августа
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми вновь начинаются дожди. При этом становится более тепло. Об этом сообщает ЦГМС региона.
25 августа 2024 года в Коми ночью местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть южный ветер с переходом на западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, а во время непогоды порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +3 до +14 градусов, днем от +18 до +23°C.
В столице Коми в этот день синоптики также прогнозируют переменную. Ночью подует несильный ветер около 1-3 метров в секунду, осадков не ожидается. Днем ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +21…+23°C. Такие же температурные значения ждут жителей Объячево. Ухтинцев застанет гроза. Также непогода будет в Троицко-Печорске и Усть-Цильме.