В Ухте пройдёт фестиваль «Книжная жемчужина»

Ухтинцев приглашают на уникальный литературный фестиваль «Книжная жемчужина». Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

Мероприятие приурочено к знаменательной дате — 95-летию Ухты и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа с 11:00 до 17:00 Комсомольская площадь превратится в центр книжного праздника, где книжные новинки отечественного и регионального рынка, а также всевозможные сувениры будут ждать своих покупателей. Помимо этого, для гостей подготовлена интересная развлекательная программа, предназначенная для семейного отдыха.