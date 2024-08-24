В Ухте пройдёт фестиваль «Книжная жемчужина»
- 16:45 24 августа
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- Анастасия Амелькина
Ухтинцев приглашают на уникальный литературный фестиваль «Книжная жемчужина». Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
Мероприятие приурочено к знаменательной дате — 95-летию Ухты и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа с 11:00 до 17:00 Комсомольская площадь превратится в центр книжного праздника, где книжные новинки отечественного и регионального рынка, а также всевозможные сувениры будут ждать своих покупателей. Помимо этого, для гостей подготовлена интересная развлекательная программа, предназначенная для семейного отдыха.
Главный шатер станет местом презентаций интересных проектов, книг и журналов, изданных в Республике Коми. Также здесь пройдут выступления талантливых писателей и поэтов из Сыктывкара и Ухты. Авторы поделятся с публикой своими произведениями, расскажут о творческом пути, ответят на вопросы и озвучат свои планы на будущее. В детской библиотеке имени Гайдара состоятся встречи с именитыми литераторами, приуроченные к юбилею — 90-летию Союза писателей Коми.