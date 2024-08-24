Пожарные Коми за сутки потушили два горящих автомобиля

За сутки в Коми сгорело два автомобиля. Также пожарные выезжали на сообщения о возгорании неэксплуатируемого здания и двух домов. Об этом сообщает МЧС региона.

23 августа 2024 года в Усть-Куломском районе загорелся автомобиль. В посёлке Тимшер на Советской улице полыхал «ВАЗ». Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал.