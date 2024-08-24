Пожарные Коми за сутки потушили два горящих автомобиля
- 16:30 24 августа
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- Анастасия Амелькина
За сутки в Коми сгорело два автомобиля. Также пожарные выезжали на сообщения о возгорании неэксплуатируемого здания и двух домов. Об этом сообщает МЧС региона.
23 августа 2024 года в Усть-Куломском районе загорелся автомобиль. В посёлке Тимшер на Советской улице полыхал «ВАЗ». Причиной стало неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал.
В этот же день в Воркуте на Пионерской улице вспыхнул «Ниссан». Семь огнеборцев и 2 единицы техники ликвидировали горение на площади в 6 квадратных метров. Причины устанавливаются органами дознания ГПН.
Также в Воркуте сотрудники МЧС выезжали на сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании. На улице Комарова 8 огнеборцев ликвидировали пожар площадью 20 квадратных метров. Причиной возникновения огня стало неосторожное обращение с огнём.
В Усть-Цилемском районе в этот день загорелся частный дом в селе Трусово. Девять огнеборцев, четверо из которых члены добровольной пожарной дружины, потушили огонь на площади в 120 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются дознавателями ГПН.
В Корткеросском районе 23 августа загорелся жилой дом. Пожар площадью 144 квадратных метра ликвидировали в посёлке Визябож. Причиной возникновения огня стало неисправное электрооборудование.