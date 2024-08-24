В Сыктывкаре с разницей в 20 минут произошло два ДТП с пешеходами

За сутки в Сыктывкаре двое пешеходов попали под колёса автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

23 августа 2024 года около 15:05 на Первомайской улице столицы региона произошло ДТП. Молодой человек 2004 года рождения за рулём Lada Granta на перекрёстке с улицей Красных Партизан наехал на женщину 1956 года рождения. Сыктывкарка переходила дорогу по «зебре».