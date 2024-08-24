В Сыктывкаре с разницей в 20 минут произошло два ДТП с пешеходами
- 21:45 24 августа
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- Анастасия Амелькина
За сутки в Сыктывкаре двое пешеходов попали под колёса автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
23 августа 2024 года около 15:05 на Первомайской улице столицы региона произошло ДТП. Молодой человек 2004 года рождения за рулём Lada Granta на перекрёстке с улицей Красных Партизан наехал на женщину 1956 года рождения. Сыктывкарка переходила дорогу по «зебре».
В этот же день около 15:28 на улице Пушкина пешеход также попал под колёса авто. Kia ехала в сторону Гаражной улицы и напротив дома №97/1 наехала на женщину 1986 года рождения. Пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Её увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.
Всего 23 августа произошло 6 ДТП с пострадавшими и 11 с материальным ущербом. В трёх случаях пострадали пешеходы.