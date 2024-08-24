"Газпром" установил рекорд поставок газа россиянам

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

АО "Газпром" достигло нового исторического рекорда в поставках газа российским потребителям в августе, повторив абсолютный максимум летних дневных поставок. Об этом пишет ТАСС. "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд в суточных поставках газа по Единой системе газоснабжения России в августе. Рекорд был достигнут 22 августа и составил 700,4 млн куб. м газа. Этот показатель совпадает с абсолютным летним рекордом, установленным ранее 17 июля 2024 года.

Повышенный спрос на газ среди потребителей в летний период обеспечивается, несмотря на то что в это время на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища.