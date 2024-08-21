В Коми уделают особое внимание поддержке молодых семей

В Республике Коми с 2011 года действует программа помощи семьям с детьми, которую регулярно совершенствуют. С 2020 года региональный капитал стал доступен матерям, родившим первенцев. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Коми.

С 2024 года сумма капитала увеличится до 300 тысяч рублей при рождении или усыновлении первого, третьего и последующих детей, и до 500 тысяч рублей — если женщина до 25 лет родила первенца. С 2023 года капитал можно тратить на покупку автомобиля, а с 2024 года – на оплату образования детей и спортивных услуг. Годовая выплата повысится до 50 тысяч рублей.