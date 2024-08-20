Жители Коми за прошлый год собрали более пяти тысяч тонн ягод

В 2023 году в Республике Коми собрали 5, 2 тысячи тонн садовых ягод, что указывает на высокие урожайные показатели. По данным Комистата, на каждого жителя республики пришлось примерно 7 кг ягод, что подчеркивает интерес местных жителей к садоводству.

Наибольшее количество ягод собрали в Сыктывкаре и Ухте, где сосредоточены почти половина всего урожая благодаря активному развитию дачных участков и садовых хозяйств. Клубника, благодаря своим вкусовым качествам и неприхотливости, является самой популярной ягодной культурой в Коми.