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Жители Коми за прошлый год собрали более пяти тысяч тонн ягод

Жители Коми за прошлый год собрали более пяти тысяч тонн ягодФото из архива

В 2023 году в Республике Коми собрали 5, 2 тысячи тонн садовых ягод, что указывает на высокие урожайные показатели. По данным Комистата, на каждого жителя республики пришлось примерно 7 кг ягод, что подчеркивает интерес местных жителей к садоводству.

Наибольшее количество ягод собрали в Сыктывкаре и Ухте, где сосредоточены почти половина всего урожая благодаря активному развитию дачных участков и садовых хозяйств. Клубника, благодаря своим вкусовым качествам и неприхотливости, является самой популярной ягодной культурой в Коми.

Высокие урожаи стали возможными благодаря благоприятным погодным условиям и современным методам агрономии, что укрепило продовольственную безопасность региона и удовлетворило потребности местного рынка.

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