В Сыктывкаре пройдет автопробег с государственными флагами
- 16:00 20 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми состоится традиционный автопробег с государственными флагами. Масштабное мероприятие пройдет 22 августа в День Республики. В нем смогут принять участие все желающие.
Сбор участников назначен в Сыктывкаре на улице Петрозаводская, дом 27/1, где водителей ждут в 12:30. В 13:00 автоколонна, украшенная российскими и коми флагами, отправится в путь.
Маршрут автопробега пройдет по Октябрьскому проспекту до пересечения с улицей Коммунистической, после чего продолжится до Коми Республиканского стадиона.
Автопробеги, приуроченные ко Дню Победы, ежегодно проходят в различных городах России. В этом году автомобилисты проехали колоннами по улицам Саранска, Краснодара и Орехово-Зуево.
Напомним, в этом году День Республики пройдет совместно с гастрономическим фестивалем "ШаньгаФест".