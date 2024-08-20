В Сыктывкаре пройдет автопробег с государственными флагами

В Коми состоится традиционный автопробег с государственными флагами. Масштабное мероприятие пройдет 22 августа в День Республики. В нем смогут принять участие все желающие.

Сбор участников назначен в Сыктывкаре на улице Петрозаводская, дом 27/1, где водителей ждут в 12:30. В 13:00 автоколонна, украшенная российскими и коми флагами, отправится в путь.