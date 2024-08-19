В Сыктывдинском районе Коми компания загрязнила почву навозом

В июне 2024 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора обследовало 59, 6 га сельскохозяйственных земель в Сыктывдинском районе Республики Коми. Было выявлено, что на участке площадью 50 тыс. кв. м размещен свежий навоз. Пробы почвы отправили на исследования в Северо-Западный филиал ВНИИЗЖ, где обнаружили яйца и личинки гельминтов, оценив уровень загрязнения как умеренно опасный.

В июле 2024 года управление провело документарную проверку и установило, что нарушение произошло по вине сельскохозяйственного предприятия, использовавшего участок как пастбище и удобрение навозом без соответствующих документов. Предприятию предписали устранить нарушения до 20 августа 2024 года. Уже 2 августа предоставили фотодоказательства дискования земель.