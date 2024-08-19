Квашу капусту только так: получается очень вкусной, сочной и хрустящей — раскрыт старинный русский рецепт
- 21:33 19 августа
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- Служба новостей
Хозяйкам рассказали, как приготовить очень вкусную и хрустящую квашеную капусту по старинному русскому рецепту. Исчезнет со стола за считаные минуты. Домашние и гости придут в полный восторг, пишет hibiny.ru.
Для приготовления вкусной квашеной капусты потребуется:
- капуста — 6 килограммов;
- морковь — 1,5 килограмма;
- укроп — 3 зонтика;
- соль — 150 граммов.
В первую очередь понадобится нашинковать капусту тонкой соломкой. Затем следует натереть морковь на крупной терке.
На следующем этапе нужно взять подходящую емкость, например, эмалированное ведро или кастрюлю и уложить на дно зонтики укропа. После необходимо отправить туда слоями часть моркови и капусты. Всыпать соль и помять толкушкой до появления сока.
Затем следует снова добавить слоями морковь и капусту, помять их толкушкой до появления сока. И делать так до тех пор, пока ведро или кастрюля не наполнятся, но не до самого верха. После капусту необходимо сверху накрыть тарелкой и поставить на нее груз. Квасить в течение 3 дней.
Периодически груз важно снимать, а капусту протыкать, чтобы выходил углекислый газ. Иначе капуста будет горчить.
Через 3 дня капуста станет малосольной, а после постепенно дойдет при хранении. Готовую капусту разложить по банкам и убрать в холодильник или погреб.