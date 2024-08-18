В Коми пропал мужчина с карими глазами и темно-русыми волосами
- 01:00 19 августа
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- Анастасия Амелькина
В Усинске ищут мужчину с карими глазами. О пропаже сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Коми.
С 13 августа текущего года местонахождение 49-летнего Игоря Мелещука остаётся неизвестным, как сообщается представителями поискового отряда «Лиза Алерт». Его исчезновение вызвало тревогу среди местных жителей Усинска, где он был замечен в последний раз.
Игорь Мелещук, мужчина среднего телосложения, имеет несколько примет, которые могут помочь в его поиске. Его рост составляет 166 см, волосы темно-русые, глаза карие. Эти данные особенно важны для визуального опознания.
Волонтеры и местные органы правопорядка прилагают все усилия для поиска Игоря. Любая информация о возможном местонахождении пропавшего человека имеет огромное значение. Жителей города и окрестностей просят быть внимательными и незамедлительно сообщать любые сведения, которые могут помочь в поисках.