В Коми пропал мужчина с карими глазами и темно-русыми волосами

Фото ЛизаАлерт

В Усинске ищут мужчину с карими глазами. О пропаже сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Коми. С 13 августа текущего года местонахождение 49-летнего Игоря Мелещука остаётся неизвестным, как сообщается представителями поискового отряда «Лиза Алерт». Его исчезновение вызвало тревогу среди местных жителей Усинска, где он был замечен в последний раз.

Игорь Мелещук, мужчина среднего телосложения, имеет несколько примет, которые могут помочь в его поиске. Его рост составляет 166 см, волосы темно-русые, глаза карие. Эти данные особенно важны для визуального опознания.