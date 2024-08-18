Синоптики рассказали о погоде в Коми 19 августа

В Коми ожидается небольшой дождь и туман. Прогноз погоды по Республике сообщает ЦГМС региона.

19 августа в Коми ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на некоторых территориях региона проявится туман. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 м/с, а днем на северо-востоке усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +17 до +22 градусов днем, однако на крайнем северо-востоке Республики температура останется в пределах +11…+16°С.