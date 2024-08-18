В Сыктывкаре пройдёт концерт этнической музыки

Народные песни коми получили новую жизнь благодаря федеральному музыкально-исследовательскому проекту, который объединил таланты профессиональных музыкантов и хранителей фольклора. Об этом пишут наши читатели.

В рамках проекта старинные песни, такие как “Бобэ”, “Парнишка молодой” и “Жатва”, обрели современное звучание и новое дыхание. Вокалистка Антонина Романовна Сокерина, жительница посёлка Турья, исполнила эти песни с глубоким уважением к традициям и с неподдельной искренностью, сохранив их первоначальное очарование. На фоне её душевного пения сообщество музыкантов “Бобоши” взялось за задачу осовременить аранжировки композиций, придав им новой яркости и выразительности. Они сумели соединить древние мелодии с современными музыкальными элементами, что позволило сделать музыку более доступной для широкой аудитории и привлечь интерес к культурному наследию коми.