В Сыктывкаре пройдёт концерт этнической музыки
- 22:45 18 августа
- 6+
- Анастасия Амелькина
Народные песни коми получили новую жизнь благодаря федеральному музыкально-исследовательскому проекту, который объединил таланты профессиональных музыкантов и хранителей фольклора. Об этом пишут наши читатели.
В рамках проекта старинные песни, такие как “Бобэ”, “Парнишка молодой” и “Жатва”, обрели современное звучание и новое дыхание. Вокалистка Антонина Романовна Сокерина, жительница посёлка Турья, исполнила эти песни с глубоким уважением к традициям и с неподдельной искренностью, сохранив их первоначальное очарование. На фоне её душевного пения сообщество музыкантов “Бобоши” взялось за задачу осовременить аранжировки композиций, придав им новой яркости и выразительности. Они сумели соединить древние мелодии с современными музыкальными элементами, что позволило сделать музыку более доступной для широкой аудитории и привлечь интерес к культурному наследию коми.
Все желающие смогут погрузиться в атмосферу этнической музыки на живом концерте коллектива. Мероприятие состоится в Сыктывкаре 21 августа, в рамках молодежного этнофестиваля “Диалог Культур”. Этот фестиваль являет собой важное событие для региона, создавая платформу для обмена культурным опытом и творчества молодых исполнителей.