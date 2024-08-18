В Коми более 6 тысяч человек посетили экспозицию «Поезда Победы»

Более шести тысяч человек посетили в Республике Коми уникальную передвижную экспозицию под названием «Поезда Победы». Об этом сообщает администрация Главы Коми.

Только за три дня стоянки в Сыктывкаре около четырех тысяч человек смогли познакомиться с этой выставкой. Жители и гости столицы Республики приходили на экскурсии с семьями, а также организованными группами, чтобы прикоснуться к исторической памяти. Это событие привлекло не только горожан, но и многочисленных посетителей из других городов Коми.