В Коми более 6 тысяч человек посетили экспозицию «Поезда Победы»
- 21:45 18 августа
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- Анастасия Амелькина
Более шести тысяч человек посетили в Республике Коми уникальную передвижную экспозицию под названием «Поезда Победы». Об этом сообщает администрация Главы Коми.
Только за три дня стоянки в Сыктывкаре около четырех тысяч человек смогли познакомиться с этой выставкой. Жители и гости столицы Республики приходили на экскурсии с семьями, а также организованными группами, чтобы прикоснуться к исторической памяти. Это событие привлекло не только горожан, но и многочисленных посетителей из других городов Коми.
Стоит напомнить, что жители Коми впервые получили возможность увидеть этот уникальный "музей на колесах" в августе 2022 года. Этот был, можно сказать, исторический день: поезд становился своеобразным мостом между разными поколениями, вызывая у одних — воспоминания, у других — ощущение личного приобщения к великой странице истории.
Второй визит экспозиции в регион состоялся в июне прошлого года и также вызвал живой интерес у местного населения. Тот факт, что экспозиция возвращается, говорит о её значимости для общественности, а также о неослабевающем интересе к Великой Отечественной войне и её героям.