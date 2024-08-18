В Коми продолжают благоустраивать парки
- 20:15 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В Удорском районе завершены работы по благоустройству территории общего пользования, что стало значительным шагом на пути к созданию комфортной и уютной среды для жителей. Об этом сообщает Минстрой Коми.
Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Данная инициатива находится под пристальным вниманием Главы региона Владимира Уйбы, что подчеркивает ее значимость и актуальность для местного населения.
В частности, для жителей села Кослан была проведена комплексная работа по благоустройству парка, который находится на Центральной улице, дом 140. Этот парк стал настоящим украшением села и местом притяжения для всех жителей и гостей.
В ходе работ была проведена установка опор освещения, что обеспечило дополнительную безопасность и комфорт в темное время суток. Также была сделана деревянная площадка, где жители могут удобно разместиться для отдыха или встреч. Территория была огорожена металлическими ограждениями, что создаёт дополнительную безопасность и порядок.
Для удобства передвижения были изготовлены и установлены деревянные спуски и металлическая лестница, что делает парк доступным для всех категорий населения. Дополнительно, уникальными элементами парка стали декоративные светильники, которые не только освещают территорию, но и придают ей особенный шарм. Установленные качели и скамейки предоставляют возможности для комфортного отдыха и создания приятной атмосферы для прогулок и общения.