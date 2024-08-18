В Коми продолжают благоустраивать парки

В Удорском районе завершены работы по благоустройству территории общего пользования, что стало значительным шагом на пути к созданию комфортной и уютной среды для жителей. Об этом сообщает Минстрой Коми.

Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Данная инициатива находится под пристальным вниманием Главы региона Владимира Уйбы, что подчеркивает ее значимость и актуальность для местного населения.