Ваша Маруся, Герман Глас и Влад Левский посетили Коми для съёмок проекта VK Места

Фото Минэкономразвития Коми

В Коми прошли съёмки проекта VK Места. Об этом сообщает Минэкономразвития региона. Известные блогеры Ваша Маруся, Герман Глас и Влад Левский вместе с проектом VK Места отправились исследовать туристические маршруты Республики Коми. Их медиаэкспедиция началась 12 августа и продлилась шесть дней. По окончании поездки команда выпустит фильм о природных и культурных достопримечательностях региона, который можно будет увидеть в «ВКонтакте».

Медиаэкспедиция началась с экскурсии на плато Маньпупунер, организованной туроператором «Другая планета». Команда познакомилась с геологическим памятником, который считается одним из семи чудес России. Затем группа отправилась на треккинг по склонам горы Тельпосиз, находящейся в нацпарке «Югыд ва». Второй день был посвящен заказнику «Параськины озера», где участники наслаждались видами карстовых ландшафтов и озёр, сравнимых со знаменитыми водоемами, такими как озеро Рица.

Далее медиаэкспедиция переместилась в Сыктывкар и его окрестности. Съемочная группа посетила лесопромышленное предприятие «Лузалес», кофейные компании «Кофе плюс» и «Эспрессо лавка», ферму «Страус Вася» и вейк-парк «Остров».