В Коми капитально отремонтировали ещё два дома
- 17:30 18 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми завершены капитальные ремонтные работы в двух жилых домах. Об этом сообщает Минстрой региона.
В Ухте по адресу улица 40 лет ГВФ, дом 24, была проведена капитальная реконструкция крыши. Специалисты подрядной организации ООО "Шнагундай" осуществили комплекс мероприятий: отремонтировали и облицевали дымоходы, утеплили чердачное помещение, накрыли крышу профилированным листом, установили ограждения со снегозадержателями и монтажные мостики на кровле.
В доме № 16 на улице Чернова в Сыктывкаре подрядная компания ООО "СК Трест 56" осуществила замену шиферного покрытия на профилированный лист, снабдив крышу ограждениями и системой снегозадержания. Также были выполнены работы по утеплению чердачного перекрытия и ремонту вентиляционных шахт.