В Коми капитально отремонтировали ещё два дома

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми завершены капитальные ремонтные работы в двух жилых домах. Об этом сообщает Минстрой региона.

В Ухте по адресу улица 40 лет ГВФ, дом 24, была проведена капитальная реконструкция крыши. Специалисты подрядной организации ООО "Шнагундай" осуществили комплекс мероприятий: отремонтировали и облицевали дымоходы, утеплили чердачное помещение, накрыли крышу профилированным листом, установили ограждения со снегозадержателями и монтажные мостики на кровле.