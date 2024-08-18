На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана

Фото РИА Новости / Алексей Куденко

Извержение вулкана на Камчатке привело к выпадению пепла в поселке Усть-Камчатск. Об этом пишут РИА Новости. Введён красный авиационный код. В результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Усть-Камчатск зафиксировано выпадение небольшого количества вулканического пепла. Жизнедеятельность населения при этом не нарушена.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на вулкане Шивелуч извергается конус "300 лет РАН". Пепловые выбросы достигают высоты до 8 километров над уровнем моря. В ночное время над вулканом были замечены молнии.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, находящийся в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск. Из-за активности вулкана Шивелуч в регионе объявлен красный авиационный код.

Извержение выбросило пепел на высоту 9 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 492 километра в востоко-юго-восточном направлении от вулкана.