В одном из городов Коми планируют открыть муниципальный приют для бездомных собак
- 16:30 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В Княжпогостском районе планируют построить приют для бездомных собак. Об этом сообщил глава района Анатолий Немчинов на встрече с журналистами 16 августа, пишет Комиинформ.
По словам Немчинова, проблема бездомных собак остается актуальной. "Проблема не в собаках, а в людях и их отношении к животным", - отметил он. В этом году удалось отловить более 700 собак, но средств хватило только на 43 из них. Цены растут, и отлов обходится дорого.
Подрядная организация по отлову из Сыктывкара, по мнению Немчинова, работает неэффективно: собак возвращают на улицы после процедур, и они продолжают пугать людей. Также некоторые жители продолжают подкармливать бродячих собак и выбрасывать их на улицы.
Немчинов подчеркнул, что проблема особенно заметна в деревнях, где местные жители часто отпускают своих собак гулять без присмотра. Некоторые люди не видят проблемы в выбрасывании животных, из-за чего собаки размножаются и создают опасность.
В Емве был случай, когда местная женщина подкармливала 25 собак. Администрация делает все возможное для сокращения угрозы, но ресурсов не хватает.
Немчинов также сообщил, что в районе появился человек, заинтересованный в строительстве приюта. Планируется использовать территорию бывшего питомника УФСИН в Емве. "Создание приюта дорого и сложно. Сейчас решаем вопрос с передачей земли из федеральной собственности в муниципальную", - рассказал он. Район решит, на сколько собак открывать приют, так как их содержание будет финансироваться из налогов.