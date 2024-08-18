В одном из городов Коми планируют открыть муниципальный приют для бездомных собак

В Княжпогостском районе планируют построить приют для бездомных собак. Об этом сообщил глава района Анатолий Немчинов на встрече с журналистами 16 августа, пишет Комиинформ.

По словам Немчинова, проблема бездомных собак остается актуальной. "Проблема не в собаках, а в людях и их отношении к животным", - отметил он. В этом году удалось отловить более 700 собак, но средств хватило только на 43 из них. Цены растут, и отлов обходится дорого.