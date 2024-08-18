Ученые России ускорили работу искусственного интеллекта с длинным текстом

Кроме того, алгоритм был упрощен, что увеличило производительность и качество работы с длинными текстами, улучшив контекстное обучение на 10%. ReBased помогает сократить затраты на ИИ в узкоспециализированных задачах. Например, в медицине она используется для классификации текстов по симптомам и диагнозам.