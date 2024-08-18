В Сыктывкаре нетрезвый водитель устроил двойное ДТП
- 14:27 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре Lada врезалась в мотоцикл, а после влетела в ВАЗ. Водитель двухколёсного транспорта сломал ногу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
17 августа 2024 года около 22:50 в столице Коми произошло двойное ДТП. Мужчина 1993 года рождения за рулём ВАЗ 2112 ехал в сторону Нювчимского шоссе по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Водитель был нетрезвым. На 9 километре данной дороги он не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди Kawasaki и врезался в него.
После “двенадцатая” улетела в ВАЗ 2110, за рулём которого был молодой человек 2002 года рождения. А мотоцикл в следствии столкновения наехал на разделительную полосу в виде дорожных столбиков.
Водитель Kawasaki 1966 года рождения получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника, а также перелом голеностопа левой ноги. В момент аварии мотоциклист был в защитном шлеме. Водитель ВАЗ 2112 за рулём с 2012 года, за это время он 22 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.