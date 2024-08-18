В Сыктывкаре нетрезвый водитель устроил двойное ДТП

В Сыктывкаре Lada врезалась в мотоцикл, а после влетела в ВАЗ. Водитель двухколёсного транспорта сломал ногу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

17 августа 2024 года около 22:50 в столице Коми произошло двойное ДТП. Мужчина 1993 года рождения за рулём ВАЗ 2112 ехал в сторону Нювчимского шоссе по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Водитель был нетрезвым. На 9 километре данной дороги он не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди Kawasaki и врезался в него.