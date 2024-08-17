Коми не покидают дожди

В Коми продолжаются дожди. О погоде в эти выходные сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.

17 августа 2024 года в регионе ожидается переменная облачность. В ночное время в восточных районах прогнозируется северный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие осадки, местами более умеренный дождь, за исключением юга, где осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +17…+22 градусов.