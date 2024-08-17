Коми не покидают дожди
- 06:30 17 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжаются дожди. О погоде в эти выходные сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.
17 августа 2024 года в регионе ожидается переменная облачность. В ночное время в восточных районах прогнозируется северный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие осадки, местами более умеренный дождь, за исключением юга, где осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +8…+13°C, а днем – около +17…+22 градусов.
В столице республики в этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днём ожидается слабый дождь. Также синоптики обещают северный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +10…+12°C, а днем потеплеет до +18…+20°C. В Ухте такая же температура, преимущественно без осадков.