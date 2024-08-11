«Вологодское авиапредприятие» перестало выполнять рейсы по Коми

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С 12 августа жители Коми столкнулись с временными неудобствами в авиасообщении. «Вологодское авиапредприятие» прекратило выполнение рейсов по республике из-за необходимости проведения специального технического обслуживания арендованного самолета Як-40, который был задействован для выполнения полетов по региону. Это решение стало неожиданностью как для пассажиров, так и для регионального авиаперевозчика «Комиавиатранс».

Як-40 с бортовым номером 88251 прибыл в Коми в январе 2024 года, когда «Комиавиатранс» столкнулся с невозможностью использовать собственные самолеты L-410 производства Чешской Республики. В целях обеспечения авиасообщения по республике было заключено соглашение с «Вологодским авиапредприятием» о фрахте самолета Як-40, предполагающее выполнение рейсов до конца 2024 года. Однако интенсивная эксплуатация и возраст самолета привели к необходимости проведения специального технического обслуживания, что стало причиной вынужденного возврата воздушного судна на базу в Вологду 10 августа.

В связи с прекращением рейсов в Коми, региональный авиаперевозчик «Комиавиатранс» срочно приступил к поиску альтернативных вариантов для продолжения авиасообщения. В результате переговоров техническую возможность выполнять полеты подтвердила дочерняя авиакомпания «ЮТэйр», которая эксплуатирует самолеты Ан-24. Это позволило частично решить проблему, однако изменения в расписании рейсов оказались неизбежными.

Так, рейсы из Сыктывкара в Усть-Цильму и Воркуту, запланированные на 12 августа, были перенесены на 14 августа. Рейс в Усинск, назначенный на 13 августа, был объединен с рейсом на 15 августа. Все пассажиры были своевременно уведомлены о изменениях, и им предоставлены дополнительные услуги в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что использование Ан-24 компании «ЮТэйр» сопряжено с рядом сложностей. Прежде всего, это касается более высокой стоимости обслуживания самолета, что, возможно, приведет к дальнейшему объединению отдельных рейсов, особенно на направлениях в Воркуту и Усинск. «Комиавиатранс» активно работает над минимизацией неудобств для пассажиров и предоставляет всю необходимую информацию о возможных изменениях в расписании.

Предварительное расписание полетов на оставшиеся дни августа будет окончательно согласовано и опубликовано 13-14 августа, после завершения всех организационных процедур с авиакомпанией «ЮТэйр». Пассажиры, чьи рейсы были перенесены или объединены, могут обратиться за дополнительной информацией в офисы авиакомпании или воспользоваться специальными онлайн-сервисами для проверки статуса рейсов.