В одном из городов Коми открыли современную универсальную спорт-площадку

Фото ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

В юбилейный для Печоры год, когда город отмечает своё 75-летие, произошло значимое событие, которое внесет вклад в развитие физической культуры и здорового образа жизни среди детей и подростков. Рядом с Домом творчества на улице Булгаковой появилась современная универсальная площадка, специально созданная для активного досуга молодежи. Открытие этого объекта приурочили ко Дню физкультурника, и в честь этого были организованы спортивные мероприятия, включая турниры по стритболу и волейболу, соревнования по армрестлингу, а также мастер-классы по единоборствам.

Создание этой площадки стало возможным благодаря Соглашению о сотрудничестве между компанией "ЛУКОЙЛ" и Правительством Республики Коми. Нефтяники решили сделать городу такой подарок в честь его юбилея, поддержав тем самым инициативу по улучшению условий для физического развития детей и подростков. Аналогичные проекты уже были реализованы компанией в соседнем муниципальном образовании "Усинск", где такие площадки появились не только в городе, но и в нескольких селах. Эти сооружения доказали свою безопасность и эффективность в привлечении молодежи к активным играм и тренировкам на свежем воздухе.

Площадь новой универсальной площадки составляет 1600 квадратных метров, что позволяет разместить на ней разнообразные зоны для различных видов активности. Здесь есть отдельная площадка для командных игр, оборудованная ограждением по периметру, что обеспечивает безопасность во время игр. Для самых маленьких детей установлены современные игровые модули и горки, которые отвечают всем требованиям безопасности. Для отдыха предусмотрены удобные скамейки и беседка, где можно укрыться от солнца или дождя.

Особое внимание на площадке уделено тренажерам для воркаута, которые позволяют молодежи заниматься спортом на свежем воздухе. Это особенно важно в условиях современного мира, когда дети и подростки всё больше времени проводят за гаджетами, забывая о физической активности. Создание таких пространств помогает привлечь их к спорту и активному отдыху, что благоприятно сказывается на их здоровье и общем физическом развитии.

Процесс благоустройства территории, на которой сейчас располагается площадка, потребовал серьёзных подготовительных работ. На первом этапе были проведены работы по очистке участка от старых пней и корней деревьев, которые давно были срублены. Также демонтировали устаревшие инженерные коммуникации, которые могли бы помешать реализации проекта. После этого был выполнен комплекс мероприятий по отсыпке и выравниванию территории, что позволило создать прочное и устойчивое основание для будущей площадки.