Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня

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Коми ЦГМС опубликовал прогноз погоды по Республике Коми на воскресенье, 11 августа. Жителей региона ожидает переменчивая погода, характерная для конца лета. В целом день пройдет под знаком облачности с кратковременными прояснениями, что создаст прохладную, но приятную атмосферу для прогулок на свежем воздухе.

Ночью синоптики обещают отсутствие осадков, за исключением отдельных районов, где возможны туманы. Температура воздуха в ночное время суток будет варьироваться от +7 до +12 градусов, однако в низких местах она может опуститься до +1 градуса, что предостерегает о возможных заморозках на почве. Несмотря на такие низкие температуры, день обещает быть более комфортным, с показателями термометров в пределах +18...+23 градусов.

Дневные часы в республике будут сопровождаться небольшими кратковременными дождями, которые пройдут местами. Ветер восточной четверти с порывами до 10 м/с может принести легкую прохладу и освежить воздух, добавляя ощущение осеннего дыхания природы. Тем не менее, осадки будут незначительными и не нарушат планы на выходной.

Для столицы региона, Сыктывкара, прогноз также благоприятен. Горожанам предстоит насладиться облачной, но без дождей погодой. Восточный и юго-восточный ветер с силой от 1 до 6 м/с будет слабым, создавая комфортные условия для отдыха на открытом воздухе. Ночная температура в столице установится на уровне +9...+11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +19...+21 градусов, что идеально подходит для прогулок по городу и времяпрепровождения на свежем воздухе.