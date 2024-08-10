Летевший из Москвы в Сыктывкар самолет перенаправили в Архангельск

В ночь с 9 на 10 августа пассажиры рейса «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Сыктывкар, столкнулись с неожиданными изменениями в маршруте.

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево после 23:30, должен был приземлиться в столице Республики Коми около 00:55. Однако из-за неблагоприятных обстоятельств рейс не смог своевременно приземлиться в Сыктывкаре и был перенаправлен в Архангельск.