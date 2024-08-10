Летевший из Москвы в Сыктывкар самолет перенаправили в Архангельск
- 17:30 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В ночь с 9 на 10 августа пассажиры рейса «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Сыктывкар, столкнулись с неожиданными изменениями в маршруте.
Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево после 23:30, должен был приземлиться в столице Республики Коми около 00:55. Однако из-за неблагоприятных обстоятельств рейс не смог своевременно приземлиться в Сыктывкаре и был перенаправлен в Архангельск.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта Шереметьево, рейс вылетел по расписанию, однако из-за возникших сложностей в ходе подлета к сыктывкарскому аэропорту самолет был вынужден несколько раз совершить круговые маневры в небе над городом, не имея возможности приземлиться. В конце концов, командир экипажа принял решение изменить маршрут и направить воздушное судно в Архангельск.
Самолет прибыл в аэропорт Архангельска в 02:45, где пассажирам предстояло провести несколько часов, ожидая дальнейшего решения. По информации из архангельского аэропорта, следующий вылет состоялся только в 06:29, и в 07:25 рейс благополучно прибыл в Сыктывкар. Таким образом, пассажиры, ожидавшие прибытия в столицу Коми еще ночью, оказались на месте лишь утром 10 августа.
Причины, по которым рейс не смог приземлиться в Сыктывкаре в назначенное время, остаются неизвестными. Представители сыктывкарского аэропорта отказались комментировать инцидент, оставив вопросы о факторах, повлиявших на смену аэропорта, без ответа. Однако в подобных случаях возможными причинами могут быть неблагоприятные погодные условия, такие как густой туман, сильный ветер или гроза, либо технические проблемы с оборудованием аэропорта.
Информацию об изменении маршрута также подтвердил сервис мониторинга полетов FlightAware, который зафиксировал изменения в маршруте полета и задержку рейса. Пассажирам, которые ожидали рейс в Сыктывкаре, пришлось пережить длительное ожидание и некомфортную ночь в ожидании прибытия самолета.