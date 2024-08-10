В одном из городов Коми простерилизовали 76 бродячих собак

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В Печоре проблема безнадзорных собак продолжает оставаться одной из самых острых и обсуждаемых тем среди местных жителей и властей. Несмотря на усилия администрации муниципалитета, которые включают отлов и стерилизацию животных, ситуация далека от разрешения. В рамках программы, финансируемой министерством сельского хозяйства Коми, на отлов бродячих собак в районе было выделено 1,8 миллиона рублей на 2024 год. Эти средства были почти полностью освоены подрядчиком, который за этот период сумел отловить и стерилизовать 76 собак. Однако после проведенной процедуры и кратковременной передержки животные были выпущены обратно на улицы, что вызывает беспокойство у местных жителей.

Исполняющая обязанности руководителя администрации Печорского района Галина Яковина на встрече с представителями СМИ республики подчеркнула, что проблема безнадзорных собак в муниципалитете не просто сохраняется, но и приобретает новые масштабы. Она выразила тревогу по поводу того, что существующие меры, такие как стерилизация и выпуск собак обратно на улицы, не приводят к значительному сокращению численности бездомных животных. По ее мнению, без изменений в федеральном законодательстве, которые бы позволили более эффективно регулировать численность таких животных, ситуация вряд ли улучшится. Яковина отметила, что с начала 2024 года администрация получила около сотни обращений от граждан, касающихся проблем с бродячими собаками. Особенно тревожит факт, что за медицинской помощью после укусов собак обратились около 90 человек, из которых 41 был ребенок.

Проблема безнадзорных собак стала настолько серьезной, что в некоторых регионах России уже начали вводить более радикальные меры, включая разрешение на эвтаназию социально опасных животных. Хотя эта инициатива пока не нашла широкого применения в Коми, в региональном министерстве сельского хозяйства заявили, что пока не рассматривают возможность введения таких мер. Однако, вопрос о том, будет ли введена эвтаназия для бездомных животных в будущем, остается открытым. Как отмечают представители ведомства, решение по этому вопросу должно основываться на тщательном анализе и прогнозировании последствий таких шагов.

Идею об объединении усилий муниципалитетов в борьбе с проблемой бездомных собак и выходе с законодательной инициативой поддержал мэр Ухты Магомед Османов. Он выразил уверенность, что необходимы более жесткие меры для решения этой проблемы, и предложил выработать совместный подход с другими муниципалитетами Коми. Османов считает, что только общими усилиями можно добиться изменения законодательства на федеральном уровне, которое бы позволило эффективно контролировать численность безнадзорных животных и обеспечивать безопасность граждан.